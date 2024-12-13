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13 грудня 2024, 11:06

Наймасованіша атаки за час війни: на Прикарпатті є влучання в об’єкт критичної інфраструктури

13 грудня 2024, 11:06
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Вранці 13 грудня Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни. Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури

Про це повідомила начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає RegioNews.

"На світанку ворог застосував ударні безпілотники та крилаті ракети. Під прицілом – об’єкти критичної інфраструктури. Є влучання! Станом на зараз, на щастя, – без постраждалих. По області працювали наші сили ППО", – йдеться у повідомленні.

Онищук додала, що на місцях працюють відповідні служби для подолання наслідків атаки.

Нагадаємо, зранку 13 грудня російська армія запустила по Україні велику кількість ракет. Під ударом ворога енергетика по всій країні.

Через ворожу атаку "Укренерго" збільшило обсяги відключення електроенергії.

Росіяни масовано атакували теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання.

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