Зеленський назвав кількість ракет та дронів, які Росія сьогодні випустила по Україні

фото: president.gov.ua

Вранці 13 грудня під час обстрілу росіяни випустили по Україні 93 ракети. Вдалося збити 81, з них 11 крилатих ракет збито завдяки F-16

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Президент зазначив, що принаймні одна з ракет була північнокорейською.

Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників.

"Один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці", - розповів Зеленський.

Він наголосив, що сьогоднішня атака свідчить про неготовність Росії до мирних переговорів.

"Це так він хоче "перемовин" – тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність. Потрібна сильна реакція світу: на масований удар – масова реакція. Тільки так зупиняється терор", - наголосив Президент.

Президент також наголосив, що на дії Росії Україні та західній спільноті необхідно відповідати силою. Тож він закликав надати Україні більше озброєнь, щоб протистояти російській агресії.

Нагадаємо, вранці 13 грудня Росія здійснила масовану атаку по об'єктах енергетики. Були атаковані теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, постраждалих немає.