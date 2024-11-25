Скільки людей повернулися в окупований Маріуполь: нардеп навів тривожну статистику

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На окуповані території повернулися 150 тисяч осіб з числа тим осіб, які стали переселенцями на початку повномасштабної війни. Зокрема, значна кількість маріупольців повернулися в окуповане місто

Про це розповів народний депутат і член Комітету Верховної Ради з питань прав людини Максим Ткаченко, передає RegioNews.

За словами нардепа, серед 200 тисяч мешканців Маріуполя 67-70 тисяч повернулися додому в окупацію. Він вважає ці цифри "жахливими".

За словами Ткаченка, переселенці не змогли почати нове життя на території, підконтрольній Україні. Там вони, мовляв, не отримали житла, соціальної підтримки, компенсацій та роботи.

Депутат також вказує на скептичне ставлення роботодавців до ВПО, через що ті або взагалі не можуть знайти роботу, або вона низькооплачувана, часто не перевищуючи 8-12 тисяч гривень.

Причому, коли переселенці починають працювати, вони втрачають право на виплати від держави для компенсації витрат на житло. А безплатного житла для ВПО дуже мало.

Загалом в Україні тепер трохи більше тисячі місць для проживання переселених громадян, хоча раніше їх було близько 4 тисяч. Деякі з тих, що лишилися, мають умови "часто далекі від стандартів", каже депутат.

Він додає, що вимагатиме від уряду повернути правила, що існували до березня — тоді ВПО надавали компенсації за житло у 2-3 тисячі гривень. А з березня цих виплат позбавили дві третіх переселенців:.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі російська ФСБ знову активізувала "зачистки" місцевого населення, люди просто зникають. Насамперед це пов'язано з влучними ударами по базуванню військ РФ.