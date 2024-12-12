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Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

"Непотрібний документ, норми якого не виконуються у самій РФ, росіяни намагаються нав’язати українським дітям, аби інтегрувати їх в окупаційне суспільство. Обов’язкові тести проходять до 12 грудня, коли у Росії типу відзначають "день конституції”, – йдеться у повідомленні.

Тестування проводить громадське об’єднання "Гражданин”, за підтримки "міністерств молоді” в окупаційних адміністраціях. Подію максимально висвітлюють фейкові медіа, які прагнуть таким чином показати лояльність місцевого населення до загарбників.

Центр нацспротиву закликає надавати за цим посиланням інформацію щодо вчителів та "волонтерів”, які дотичні до примусу українських дітей, аби ніхто з них не уникнув покарання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що школярів на тимчасово окупованих територіях України закликають писати доноси на тих, хто нелояльний до окупантів. Для цього у низці шкіл встановили відповідні скриньки.