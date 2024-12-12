фото: ЦНС

На тимчасово окупованій частині Херсонщини колаборанти активно впроваджують політику Кремля, залучаючи дітей до пропаганди через освітні заклади

Про це передає RegioNews із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Як йдеться у повідомленні, до дитячого садочка "Ромашка" в Таврійську, завідувачка якого співпрацює з окупантами, були запрошені військові армії РФ. Вони виступали перед дітьми, розповідаючи про "подвиги" загарбників та закликаючи дітей у майбутньому вступити до лав армії РФ.

"Діти, як і раніше, залишаються одними з головних мішеней для політики Кремля, а самі шкільні заклади перетворюються на інструменти для контролю і залякування", – зазначили у ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що школярів на тимчасово окупованих територіях України закликають писати доноси на тих, хто нелояльний до окупантів. Для цього у низці шкіл встановили відповідні скриньки.