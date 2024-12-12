За добу ЗСУ знищили майже 1400 окупантів і 30 російських ББМ
Протягом минулої доби, 11 грудня, Сили оборони України знищили 1 390 російських загарбників, шість танків і 28 бойових броньованих машин (ББМ). Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить понад 758 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 12.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 758 730 (+1 390) осіб,
- танків ‒ 9 532 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 644 (+28) од,
- артилерійських систем – 21 072 (+5) од,
- РСЗВ – 1253 од,
- засоби ППО ‒ 1 023 од,
- літаків – 369 од,
- гелікоптерів – 329 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 111 од,
- крилаті ракети ‒ 2 861 (+2) од,
- кораблі / катери ‒ 28 од,
- підводні човни ‒ 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31 127 (+54) од,
- спеціальної техніки ‒ 3 642 (+1) од.
"Дані уточнюються", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 11 грудня Сили оборони України успішно атакували нафтобазу в Брянській області РФ. На важливому об'єкті окупантів виникла пожежа.
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