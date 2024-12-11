У Росії згоріли два магістральні тепловози: в ГУР розповіли подробиці

фото: ГУР Міноборони України

Минулого четверга, 5 грудня, у залізничному депо в російському Брянську згоріли два магістральні тепловози

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

За даними розвідки, ці магістральні тепловози забезпечували логістичні потреби армії РФ.

"Процес загадкового знищення або виведення з ладу об’єктів, які використовуються державою-агресором у геноцидній війні проти України, не припиняється", — прокоментували в ГУР ліквідацію ворожих потягів.

Нагадаємо, в ніч на 11 грудня Сили оборони України успішно атакували нафтобазу в Брянській області РФ. На важливому об'єкті окупантів виникла пожежа.