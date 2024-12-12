За сутки ВСУ уничтожили почти 1400 оккупантов и 30 российских ББМ
За прошедшие сутки, 11 декабря, Силы обороны Украины уничтожили 1 390 российских захватчиков, шесть танков и 28 боевых бронированных машин (ББМ). Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет более 758 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 12.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 758 730 (+1 390) человек,
- танков ‒ 9 532 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19 644 (+28) ед,
- артиллерийских систем – 21 072 (+5) ед,
- РСЗО – 1253 ед,
- средства ПВО – 1 023 ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 329 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 111 ед,
- крылатые ракеты ‒ 2 861 (+2) ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки ‒ 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 31 127 (+54) ед,
- специальной техники – 3 642 (+1) ед.
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 11 декабря Силы обороны Украины успешно атаковали нефтебазу в Брянской области РФ. На важном объекте оккупантов возник пожар.
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