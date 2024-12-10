Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага: информация на 10 декабря
За прошедшие сутки, 9 декабря, Силы обороны Украины уничтожили 1 350 российских захватчиков. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет около 756 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 10.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 755 940 (+1 350) человек,
- танков ‒ 9 524 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19 596 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 21 064 (+3) ед,
- РСЗО – 1 253 ед,
- средства ПВО ‒ 1 023 ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 329 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 107 (+14) ед,
- крылатые ракеты 2 859 ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки ‒ 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 31 037 (+48) ед,
- специальной техники – 3 637 (+1) ед.
Напомним, за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили около 11 240 российских оккупантов, а также 1 138 единиц вооружения и военной техники захватчиков.
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