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10 грудня 2024, 06:33

В Укренерго уточнили, коли і кому вимикатимуть світло 10 грудня

10 грудня 2024, 06:33
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фото: pixabay.com
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Сьогодні, 10 грудня, графіки погодинних відключень світла для населення діятимуть із 07:00 до 22:00. Енергетики застосовуватимуть одну та дві черги відключень споживачів

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

Причиною тимчасового посилення обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки Росії 28 листопада. Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають.

Так, 10 грудня, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

  • для побутових споживачів: 07:00 – 08:00 — одна черга відключень; 08:00 – 19:00 — дві черги відключень; 19:00 – 22:00 — одна черга відключень;

  • для промисловості та бізнесу: 07:00 – 22:00 — застосування графіків обмеження потужності.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство енергетики України планує змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень електрики. Вже у 2025 році всі області можуть поділити на декілька зон.

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