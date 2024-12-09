Росіяни атакували ТЕС на Донеччині: загинув енергетик, є поранені
Сьогодні вранці, 9 грудня, окупаційні війська РФ обстріляли одну з ТЕС у Донецькій області. Внаслідок атаки загинув працівник станції Володимир Кіляров, ще двоє людей дістали поранення
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України, передає RegioNews.
"Внаслідок обстрілу загинув слюсар станції Кіляров Володимир Вікторович 1959 року народження. Двоє працівників станції отримали поранення", – йдеться в повідомленні.
Міненерго висловлює глибокі співчуття родині загиблого та бажає найскорішого одужання пораненим енергетикам.
Нагадаємо, вранці 9 грудня у центрі окупованого Донецька вибухнув автомобіль. Він належав ексначальнику Оленівської колонії "ДНР" Сергію Євсюкову. За даними російських медіа, сам Євсюков внаслідок підриву загинув.