В Укрэнерго уточнили, когда и кому будут выключать свет 10 декабря

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Сегодня, 10 декабря, графики почасовых отключений света для населения будут действовать с 07:00 до 22:00. Энергетики будут применять одну и две очереди отключений потребителей

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

Причиной временного усиления ограничений является повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки России 28 ноября. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются.

Так, 10 декабря, время применения и объем ограничений будут следующими:

для бытовых потребителей: 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений; 08:00 – 19:00 – две очереди отключений; 19:00 – 22:00 – одна очередь отключений;

для промышленности и бизнеса: 07:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности.

"Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство энергетики планирует изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений электричества. Уже в 2025 году все области могут быть разделены на несколько зон.