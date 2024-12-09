Школьников в оккупации поощряют писать доносы — Центр нацсопротивления

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Школьников на временно оккупированных территориях Украины призывают писать доносы на тех, кто нелоялен к оккупантам. Для этого в ряде школ установили соответствующие ящики

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Учеников призывают сообщать о "нелояльных" к оккупационным властям одноклассников, либо даже родителей... Детей агитируют доносить во время лекций представителей репрессивных органов", - говорится в сообщении.

Как пишет ЦНС, все это происходит под лозунгами "борьба с экстремизмом". После получения доносов все эти письма школьная администрация обязана передавать в Федеральную службы безопасности (ФСБ).

В то же время, школы в оккупации и без доносов формируют списки нелояльных детей, которые затем передают в управление оккупационных администраций.

Напомним, ранее стало известно, что россияне активизировали принудительную сдачу крови для раненых военных оккупационных армий РФ на оккупированных территориях. В частности, заставляют становиться донорами работников бюджетных учреждений и представителей социально уязвимых слоев населения.