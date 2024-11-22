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22 листопада 2024, 03:18

Росіяни змушують жителів окупованих територій ставати донорами для військових

22 листопада 2024, 03:18
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фото: pixabay.com
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Росіяни активізували примусову здачу крові для поранених військових окупаційної армії РФ на окупованих територіях. Зокрема, змушують ставати донорами працівників бюджетних установ та представників соціально вразливих верств населення

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

"У такий спосіб росіяни намагаються рятувати нескінченний потік поранених російських окупантів", — зазначається у повідомленні.

У Зокрема, у Маріуполі виконуються обов’язкові плани щодо кількості донорів серед освітян, працівників ЖКГ та інших держустанов. У разі невиконання "плану" люди можуть навіть не отримати виплати.

На окупованій території Херсонщини систематично організовуються для працівників бюджетної сфери здача крові. По населених пунктах для цього їздить мобільний комплекс забору донорської крові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово захопленій території Луганської області окупанти "націоналізують" землі українців, оголосивши уже 300 гектарів "безгосподарчими".

окупація російські військові Маріуполь донор Херсонська область
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