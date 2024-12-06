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Росіяни не змогли набрати заплановану на 2024 рік кількість українців до лав своєї армії. Ворог провалив рекрутингову кампанію на окупованих територіях

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

Зазначається, що окупанти планували за цей рік набрати до своєї армії 10 тисяч українців з тимчасово окупованих територій. Однак ці плани не вдалося реалізувати через небажання місцевих воювати проти своєї країни. Цьому процесу Кремля навіть не допомогло навіть підвищення разової виплати з 200 до 400 тисяч російських рублів.

Станом на початок грудня росіянам вдалося рекрутувати 4 тисячі українців. Переважна більшість з них проживає на територіях, які Росія окупувала з 2014 року.

"Такі низькі показники стали причиною перевірок в окупаційних адміністраціях, за результатами яких в Кремлі анонсували "кадрові рішення"", – йдеться у повідомленні.

Центр нацспротиву закликав людей повідомляти про всіх дотичних до процесу рекрутингу та мобілізації українців на війну проти своєї країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни перетворюють школи на ТОТ на колонії суворого режиму. З 1 січня 2025 року охоронців у навчальних закладах зобов’яжуть мати зброю та бронежилети.