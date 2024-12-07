У Чорному морі помітили російський корабель із крилатими ракетами "Калібр"
Станом на ранок суботи, 7 грудня, російська окупаційна армія тримає в акваторії Чорного моря ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Також відомо, що станом на 06:00:
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в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
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у Середземному морі військові фіксують один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 16 ракет.
Нагадаємо, 6 грудня Сили оборони отримали першу партію новітніх дронів-ракет "Пекло". Ця зброя вітчизняного виробництва вже має підтверджене бойове застосування.
Раніше українські розвідники уразили одразу три радіолокаційні станції окупантів. Операція була проведена у Криму 29 листопада.
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