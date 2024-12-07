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07 грудня 2024, 09:49

У Чорному морі помітили російський корабель із крилатими ракетами "Калібр"

07 грудня 2024, 09:49
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ілюстративне фото: Сили оборони Півдня України
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Станом на ранок суботи, 7 грудня, російська окупаційна армія тримає в акваторії Чорного моря ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Також відомо, що станом на 06:00:

  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

  • у Середземному морі військові фіксують один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 16 ракет.

Нагадаємо, 6 грудня Сили оборони отримали першу партію новітніх дронів-ракет "Пекло". Ця зброя вітчизняного виробництва вже має підтверджене бойове застосування.

Раніше українські розвідники уразили одразу три радіолокаційні станції окупантів. Операція була проведена у Криму 29 листопада.

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