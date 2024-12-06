Прикордонники показали, як спалили російську БМП біля Вовчанська
На Вовчанському напрямку російські окупанти спробували прорватися до позицій Сил оборони на бойовій машині піхоти. Ворожу БМП знищили за допомогою артилерії та дронів-камікадзе
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Прикордонники бригади "Форпост" нагадали загарбникам, що несанкціоноване перетинання кордону карається жорстоко та миттєво.
"Вовчанський напрямок. До позицій наших захисників намагалась підібратись русня. За допомогою артилерії та ударних дронів вороже БМП знищене, втрати окупантів уточнюються", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями на Вовчанському напрямку прикордонники уразили укриття з піхотою та вантажівку росіян.
Раніше біля Вовчанська прикордонники скидами з бомберів знищили бліндажі росіян.
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