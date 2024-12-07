В Черном море заметили российский корабль с крылатыми ракетами "Калибр"
По состоянию на утро субботы, 7 декабря, российская оккупационная армия держит в акватории Черного моря вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Также известно, что по состоянию на 06:00:
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в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
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в Средиземном море военные фиксируют один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 16 ракет.
Напомним, 6 декабря Силы обороны получили первую партию новейших дронов-ракет "Ад". Это оружие отечественного производства - уже подтверждено боевое применение.
Ранее украинские разведчики поразили сразу три радиолокационные станции оккупантов. Операция прошла в Крыму 29 ноября.
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