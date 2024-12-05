В ефірі українських телеканалів показували російську пропаганду: що трапилося

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Сьогодні, 5 грудня, декілька українських телеком провайдерів, які транслюють телебачення, зазнали хакерської атаки. В ефірі були запущені проросійські відеоролики

Про це повідомляє RegioNews.

Провайдер Triolan повідомив, що вирішуватиме проблему із сигналом орієнтовно до 21:00.

Чат-бот компанії повідомив, що у мережі провайдера було зафіксовано несанкціоноване втручання. І це вплинуло на роботу кабельного телебачення.

"Ми вже працюємо над усуненням проблеми та докладаємо всіх зусиль, щоб відновити послугу в найкоротший термін", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше правоохоронці припинили діяльність хакерського угруповання з Чернігова, яке ошукало громадян США на понад 1,2 млн грн.