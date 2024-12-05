В эфире украинских телеканалов показывали российскую пропаганду: что случилось

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Сегодня, 5 декабря, несколько украинских телеком провайдеров, транслирующих телевидение, подверглись хакерской атаке. В эфире были запущены пророссийские видеоролики

Об этом сообщает RegioNews.

Провайдер Triolan сообщил, что будет решать проблему с сигналом ориентировочно до 21:00.

Чат-бот компании сообщил, что в сети провайдера было зафиксировано несанкционированное вмешательство. И это повлияло на работу кабельного телевидения.

"Мы уже работаем над устранением проблемы и прилагаем все усилия, чтобы восстановить услугу в кратчайшие сроки", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее правоохранители прекратили деятельность хакерской группировки из Чернигова, которая обманула граждан США более чем на 1,2 млн грн.