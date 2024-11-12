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Про це повідомила пресслужба Приватбанку, передає RegioNews.

Згідно з даними банку, майже половина учасників програми – 45,1% – витрачають отриманий кешбек на поповнення мобільних рахунків. Більше третини користувачів, 35,5%, використовують ці кошти для сплати комунальних послуг, а 7,8% – на оплату інтернет-послуг. Трохи більше 3% витрачають кешбек на медичні послуги.

Також зазначено, що на сьогодні на картки "Національний кешбек" вже зараховано понад 20,5 млн грн для понад 400 тисяч клієнтів ПриватБанку, які оформили картку та підключили її до програми.

"Ви ж памʼятаєте казки від наших урядовців, що гроші підуть на національні товари/ підтримку ЗСУ/ комунальні послуги?... Якщо і є там якась частина донатів на ЗСУ, то вона десь сидить невеликим відсотком…. А зараз питання до наших "економічних геніїв" – а ми справді під час війни вирішили з бюджету зробити дотацію на поповнення мобільного?", – прокоментував інформацію народний депутат Ярослав Железняк.

Нагадаємо, в Україні запрацювала програма національного кешбеку "Купуй українське". За нею громадяни зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари вітчизняних виробників.

Аналітичні центри розглянули програму та вказали на її недоліки.