Хакер із Київщини перехоплював талони сервісного Центру МВС і продавав їх по 1000 гривень

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Повідомлено про підозру мешканцю Київської області у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем МВС

Про це повідомляють пресслужби Офісу генерального прокурора та ГУ Нацполіції Києва, передає RegioNews.

Слідство встановило, що фігурант винайшов спосіб "допомогти" охочим отримати талон для отримання послуг в територіальних сервісних центрах МВС чи Експертній службі МВС. Оскільки в один день генерується обмежена кількість талонів, то не всі можуть скористатися послугами в бажаний день.

"Підозрюваний власноруч створив програму, яка для його клієнтів перехоплювала вільні талони, щойно вони з'являлися в системі. Ця програма дозволяла чоловіку автоматично отримати талони електронної черги "е-запис" одночасно для кількох людей", — йдеться у повідомленні.

Електронний запис реальних користувачів блокувався, натомість замість нього створювалась черга для обраного замовника. Ціна за один талон електронної черги стартувала від 1000 гривень. За день чоловік на замовлення генерував щонайменше півсотні талонів, а оплату отримував на банківські картки.

Нагадаємо, раніше правоохоронці припинили діяльність хакерського угруповання з Чернігова, яке ошукало громадян США на понад 1,2 млн грн.