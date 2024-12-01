За добу Росія втратила в Україні понад 1700 солдат, десятки ББМ і артсистем
Протягом минулої доби, 30 листопада, Сили оборони України знищили 1 730 російських загарбників, понад десяток бойових броньованих машин і артилерійських систем ворога. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить близько 742 130 військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 01.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 742 130 (+1 730) осіб,
- танків ‒ 9 469 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 369 (+14) од,
- артилерійських систем – 20 923 (+14) од,
- РСЗВ – 1 253 од,
- засоби ППО ‒ 1 019 од,
- літаків – 369 од,
- гелікоптерів – 329 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 803 (+11) од,
- крилаті ракети ‒ 2 852 (+1) од,
- кораблі / катери ‒ 28 од,
- підводні човни ‒ 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30 507 (+76) од,
- спеціальна техніка ‒ 3 619 (+2) од.
"Дані уточнюються", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 1 грудня російська армія атакувала Україну 78-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО збили більше 30 ворожих дронів.
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