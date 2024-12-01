За тиждень РФ випустила по Україні понад 500 КАБів, близько 120 ракет і 660 "шахедів", – Зеленський

ілюстративне фото: ДСНС України

Лише за цей тиждень окупаційні російські війська скинули на Україну понад 500 керованих авіабомб. Також загарбники випустили більше 650 ударних дронів і близько 120 ракет

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує RegioNews.

Він додав, що сьогодні вночі сили ППО збили більш ніж 30 ударних безпілотників окупантів.

"Усього впродовж тижня Росія застосувала проти нас понад 500 керованих авіаційних бомб, майже 660 ударних дронів та близько 120 ракет різних типів", - йдеться у повідомленні.

Президент зауважив, що жодна країна світу не стикалася з подібними атаками щодня протягом такого довгого часу.

"Наша держава встояла, наші Збройні Сили продовжують битися з агресором, наші люди працюють задля сильної України, а наші партнери нас підтримують. І ми разом є силою, яка змусить Росію до справедливого миру та відновлення миру й безпеки у Європі. Дякую всім, хто це розуміє та підтримує нас", - додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 1 грудня російська армія атакувала Україну 78-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО збили більше 30 ворожих дронів.