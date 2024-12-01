За сутки Россия потеряла в Украине более 1700 солдат, десятки ББМ и артсистем
За прошедшие сутки, 30 ноября, Силы обороны Украины уничтожили 1 730 российских захватчиков, более десятка боевых бронированных машин и артиллерийских систем врага. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет около 742 130 военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 01.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 742 130 (+1 730) человек,
- танков ‒ 9 469 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19 369 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 20 923 (+14) ед,
- РСЗО – 1 253 ед,
- средств ПВО – 1 019 ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 329 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 803 (+11) ед,
- крылатые ракеты ‒ 2 852 (+1) ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки ‒ 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 30 507 (+76) ед,
- специальная техника ‒ 3 619 (+2) ед.
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 1 декабря российская армия атаковала Украину 78 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили более 30 вражеских дронов.
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