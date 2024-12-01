Вночі українська ППО збила понад 30 російських "шахедів"

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 1 грудня російська армія атакувала Україну 78-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО збили більше 30 ворожих дронів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що противник запустив ударні дрони типу "Shahed" та безпілотники невстановленого типу із напрямків — Курськ, Орел і Брянськ РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 32 ворожих БпЛА, 45 російських безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оброни, ще один — в повітрі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 1 грудня армія РФ тримає в акваторії Чорного моря два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр".