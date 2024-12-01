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01 грудня 2024, 09:15

Бригада "Помста" показала, як знищує техніку та російську піхоту на Донеччині

01 грудня 2024, 09:15
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На Краматорському напрямку бійці прикордонної бригади «Помста» продовжують нищити техніку та піхоту російських окупаційних військ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

По ворогу влучно відпрацювали оператори ударних дронів підрозділу РУБпАК "Фенікс".

"Зокрема прикордонники розбили танк, гармату, гаубицю, 2 міномети та 6 автомобілів окупантів. Також спалили 2 польових склади боєкомплекту та позицію ворожих пілотів БпЛА", – йдеться в повідомленні.

Крім того, захисники Донеччини завдали нищівних ударів по російській піхоті.

Нагадаємо, раніше на Краматорському напрямку воїни прикордонної бригади "Помста" вполювали ворожі самохідні гармати та реактивну систему залпового вогню калібру 122 мм БМ-21 "Град".

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