За неделю РФ выпустила по Украине более 500 КАБов, около 120 ракет и 660 "шахедов", – Зеленский
Только за эту неделю оккупационные российские войска сбросили на Украину более 500 управляемых авиабомб. Также захватчики выпустили более 650 ударных дронов и около 120 ракет
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.
Он добавил, что сегодня ночью силы ПВО сбили более 30 ударных беспилотников окупантов.
"Всего в течение недели Россия применила против нас более 500 управляемых авиационных бомб, почти 660 ударных дронов и около 120 ракет разных типов", - говорится в сообщении.
Президент отметил, что ни одна страна мира не сталкивалась с подобными атаками ежедневно в течение столь долгого времени.
"Наше государство устояло, наши Вооруженные Силы продолжают сражаться с агрессором, наши люди работают ради сильной Украины, а наши партнеры нас поддерживают. И мы вместе являемся силой, которая заставит Россию к справедливому миру и восстановлению мира и безопасности в Европе. Спасибо всем, кто это понимает и поддерживает нас", – добавил Владимир Зеленский.
Напомним, в ночь на 1 декабря российская армия атаковала Украину 78 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили более 30 вражеских дронов.