За неделю РФ выпустила по Украине более 500 КАБов, около 120 ракет и 660 "шахедов", – Зеленский

иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Только за эту неделю оккупационные российские войска сбросили на Украину более 500 управляемых авиабомб. Также захватчики выпустили более 650 ударных дронов и около 120 ракет

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Он добавил, что сегодня ночью силы ПВО сбили более 30 ударных беспилотников окупантов.

"Всего в течение недели Россия применила против нас более 500 управляемых авиационных бомб, почти 660 ударных дронов и около 120 ракет разных типов", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что ни одна страна мира не сталкивалась с подобными атаками ежедневно в течение столь долгого времени.

"Наше государство устояло, наши Вооруженные Силы продолжают сражаться с агрессором, наши люди работают ради сильной Украины, а наши партнеры нас поддерживают. И мы вместе являемся силой, которая заставит Россию к справедливому миру и восстановлению мира и безопасности в Европе. Спасибо всем, кто это понимает и поддерживает нас", – добавил Владимир Зеленский.

Напомним, в ночь на 1 декабря российская армия атаковала Украину 78 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили более 30 вражеских дронов.