Росія вивела в Чорне море носії крилатих ракет "Калібр"
Станом на ранок 1 грудня армія РФ тримає в акваторії Чорного моря два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Також відомо, що станом на 06:00:
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в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
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у Середземному морі кораблі РФ також відсутні.
Нагадаємо, українські розвідники уразили одразу три радіолокаційні станції окупантів. Операція була проведена у Криму 29 листопада.
Раніше партизани "засвітили" базу ППО росіян в тимчасово окупованому Криму.
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