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01 грудня 2024, 09:45

ЗСУ отримали на озброєння найпопулярніший армійський екскаватор

01 грудня 2024, 09:45
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фото: Міністерство оборони України
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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ швидкісний броньований екскаватор-навантажувач JCB HMEE. Ця машина – один з найпопулярніших екскаваторів багатьох армій світу

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Високомобільний інженерний екскаватор JCB HMEE – це броньована спеціальна машина, призначена для виконання широкого спектра завдань.

"Екскаватори JCB HMEE добре себе зарекомендували під час виконання спеціальних робіт у складних умовах і стоять на озброєнні багатьох передових армій світу", – йдеться в повідомленні Міноборони.

Інженерний екскаватор JCB HMEE важить близько 16 тонн. Він розвиває швидкість до 100 км/год, забезпечує повний захист екіпажу, сумісний зі стандартами STANAG щодо захисту від уражень. Його системи повного приводу, управління усіма чотирма колесами, блокування диференціалів забезпечують високу продуктивність на бездоріжжі. Спеціально посилені для військових потреб підвіска і гальма забезпечують контрольовану та безпечну роботу.

Також зазначається, що кабіна бронеекскаватора ергономічно розроблена для максимальної продуктивності оператора. Крім того, вона обладнана кондиціонером.

Нагадаємо, нещодавно на озброєння ЗСУ надійшов український бронетранспортер "Oncilla-Shturm".

Раніше Міноборони допустило до використання у підрозділах ЗСУ дистанційно-керований модуль вітчизняного виробництва "Пернач".

Також Міноборони кодифікувало до постачання Силам оборони мультифункціональний безпілотник вітчизняного виробництва "Чаклун". Дрон збудований за літаковою схемою.

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