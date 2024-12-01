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01 декабря 2024, 10:40

Ночью украинская ПВО сбила более 30 российских "шахедов"

01 декабря 2024, 10:40
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 1 декабря российская армия атаковала Украину 78 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили более 30 вражеских дронов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что противник запустил ударные дроны типа Shahed и беспилотники неустановленного типа по направлениям - Курск, Орел и Брянск РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях.

"По состоянию на 09.00 подтверждено ущерб 32 вражеских БпЛА, 45 российских беспилотников локационно потеряны, предположительно в результате противодействия средств РЭБ Сил защиты, еще один — в воздухе", — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 1 декабря армия РФ держит в акватории Черного моря два вражеских корабля, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр".

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