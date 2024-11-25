11:33  24 листопада
Чоловіка, який застрелив людину у столичному готелі, затримали
15:19  24 листопада
Правоохоронці заявляють про хвилю диверсій проти співробітників поліції, — ЗМІ
12:34  24 листопада
На вокзалі у Львові сталася стрілянина
UA | RU
UA | RU
25 листопада 2024, 04:25

Партизани "засвітили" базу ППО росіян в окупованому Криму

25 листопада 2024, 04:25
Читайте также на русском языке
фото: АТЕШ
Читайте также
на русском языке

Українські партизани розвідали базу російських військових на мисі «Фіолент» в окупованому Криму. Там, зокрема, розташовані системи ППО окупантів

Про це йдеться у повідомленні партизанського руху АТЕШ, передає RegioNews.

За даними партизанського руху, на території бази розташований 25-й береговий мобільний ракетний дивізіон, який відповідає за безпеку узбережжя за допомогою ракетних систем.

Як зазначають партизани, на об'єкті розгорнуті системи ППО С-300, які забезпечують протиповітряну оборону та здатні виявляти та відстежувати загрози на значних відстанях.

Також функціонує 26-й морський радіотехнічний батальйон, який займається радіолокаційним спостереженням та виявленням цілей. В АТЕШ пояснили, що злагоджена взаємодія цих підрозділів формує комплексну систему оборони Криму.

Нагадаємо, 21 листопада, в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Представники окупаційної влади заявили про відбиття ракетної атаки.

Крим окупація російські військові ППО партизани
Нічна атака дронів: на Київщині зафіксовано падіння уламків
24 листопада 2024, 11:19
Вночі ППО працювала у семи областях України – скільки ворожих дронів вдалося знищити
24 листопада 2024, 09:48
Україна повернула з російської окупації ще трьох дітей
23 листопада 2024, 15:46
Всі новини »
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
Рятувальники у Запоріжжі витягли автівку, яка застрягла у багнюці
25 листопада 2024, 03:49
Близько 10 тисяч солдат: у ЗСУ порахували втрати росіян за тиждень
25 листопада 2024, 03:00
Фонд держмайна не знайшов покупця на держпакет акцій у НПЗ Коломойського на Прикарпатті
25 листопада 2024, 02:11
На Луганщині українські бомбери знищили техніку та піхоту росіян
25 листопада 2024, 01:43
У Ковелі на Волині сталася масова бійка зі стріляниною за участі правоохоронців
25 листопада 2024, 01:21
Нічна атака Shahed на Запоріжжя: поранення дістала дитина
25 листопада 2024, 01:15
Захисники Харківщини завдали нищівних ударів по бліндажах і укриттях окупантів
25 листопада 2024, 00:45
Росіяни масовано атакують Запоріжжя "шахедами": є пошкодження інфраструктури
25 листопада 2024, 00:10
Замість Тетяни Крупи до Хмельницької облради зайшов чоловік народної депутатки зі "Слуги народу"
25 листопада 2024, 00:07
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Вадим Денисенко
Юрій Чевордов
Всі блоги »