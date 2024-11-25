Партизани "засвітили" базу ППО росіян в окупованому Криму

фото: АТЕШ

Українські партизани розвідали базу російських військових на мисі «Фіолент» в окупованому Криму. Там, зокрема, розташовані системи ППО окупантів

Про це йдеться у повідомленні партизанського руху АТЕШ, передає RegioNews.

За даними партизанського руху, на території бази розташований 25-й береговий мобільний ракетний дивізіон, який відповідає за безпеку узбережжя за допомогою ракетних систем.

Як зазначають партизани, на об'єкті розгорнуті системи ППО С-300, які забезпечують протиповітряну оборону та здатні виявляти та відстежувати загрози на значних відстанях.

Також функціонує 26-й морський радіотехнічний батальйон, який займається радіолокаційним спостереженням та виявленням цілей. В АТЕШ пояснили, що злагоджена взаємодія цих підрозділів формує комплексну систему оборони Криму.

Нагадаємо, 21 листопада, в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Представники окупаційної влади заявили про відбиття ракетної атаки.