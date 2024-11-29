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29 листопада 2024, 20:55

Зеленський припустив завершення "гарячої фази" війни, коли підконтрольні Україні території ввійдуть у НАТО

29 листопада 2024, 20:55
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фото: news.sky.com
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Президент України Володимир Зеленський припустив, що "гаряча фаза" війни з РФ припиниться, коли країна опиниться в НАТО. Решту територій держава "повертатиме пізніше дипломатичним шляхом"

Про це Володимир Зеленський розповів у інтерв’ю головному кореспонденту британського телеканалу Sky News Стюарту Рамзі, передає RegioNews.

Президент підкреслив, що "саме запрошення України до НАТО має стосуватися всіх міжнародно визнаних її кордонів", включно з тимчасово окупованими територіями (ТОТ) РФ.

Він переконаний, що членство в НАТО дозволить припинити "гарячу фазу війни". Це також створить умови для подальших дипломатичних переговорів щодо повернення ТОТ.

"Якщо ми хочемо зупинити "гарячу фазу війни", потрібно взяти під парасольку НАТО підконтрольну нам територію України. Треба зробити це швидко. Тоді (тимчасово окуповані) території Україна зможе повернути дипломатичним шляхом", — сказав Володимир Зеленський.

Президент також наголосив, що припинення вогню потрібне, аби "гарантувати, що Путін не повернеться", щоб захопити більше території України.

Нагадаємо, британське видання Reuters повідомляло, що ця зима є критичним моментом, а найближчі 4-5 місяців будуть вирішальними у війні в Україні.

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