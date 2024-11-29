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29 ноября 2024, 20:55

Зеленский допустил завершение "горячей фазы" войны, когда подконтрольные Украине территории войдут в НАТО

29 ноября 2024, 20:55
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фото: news.sky.com
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Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что горячая фаза войны с РФ прекратится, когда страна окажется в НАТО. Остальные территории государство "будет возвращать позже дипломатическим путем"

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью главному корреспонденту британского телеканала Sky News Стюарту Рамзи, передает RegioNews.

Президент подчеркнул, что "само приглашение Украины в НАТО должно касаться всех международно признанных ее границ", включая временно оккупированные территории (ВОТ) РФ.

Он убежден , что членство в НАТО позволит прекратить "горячую фазу войны". Это также создаст условия для дальнейших дипломатических переговоров по возвращению ВОТ.

"Если мы хотим остановить "горячую фазу войны", нужно взять под зонтик НАТО подконтрольную нам территорию Украины. Надо сделать это быстро. Тогда (временно оккупированные) территории Украина сможет вернуть по дипломатическому пути", — сказал Владимир Зеленский.

Президент также подчеркнул, что прекращение огня нужно, чтобы "гарантировать, что Путин не вернется", чтобы захватить больше территории Украины.

Напомним, британское издание Reuters сообщало, что нынешняя зима является критическим моментом, а ближайшие 4-5 месяцев будут решающими в войне в Украине.

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