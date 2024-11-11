Ця зима є критичним моментом, а найближчі 4-5 місяців будуть вирішальними у війні в Україні, — ЗМІ
Перемога Дональда Трампа на виборах президента США наближає перспективу припинення війни. Україна намагається посилити свої позиції перед ймовірними переговорами з РФ
Про це повідомляє британське видання Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника України, передає RegioNews.
Співрозмовник вважає, що наступні чотири-п’ять місяців будуть ключовими. Як відомо, Дональд Трамп складе присягу як президент США 20 січня. Він заявив, що закінчить війну швидко, але не уточнив, яким чином.
"Ця зима є критичним моментом... Я сподіваюся, що війна наближається до кінця. Прямо зараз ми визначимо позиції обох сторін у переговорах, початкові позиції", — сказав співрозмовник Reuters, який побажав залишитися анонімним.
Нагадаємо, у вересні до 35% зросла частка опитаних українців, які вважають, що переговори з Росією — "це дієвий спосіб досягти миру, яким слід скористатися вже зараз". А втім, 48% з цим не згодні.
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