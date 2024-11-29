На Донетчине подразделения ВСУ усилят резервами, вооружением и военной техникой, — Сырский
На Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области произойдет усиление подразделений Сил Обороны Украины
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает RegioNews.
Он лично пообщался с боевыми командирами для решения проблемных вопросов и оказания всесторонней помощи войскам на Покровском и Кураховском направлениях.
"По результатам работы приняты все необходимые решения по усилению подразделений резервами, дополнительными боеприпасами, вооружением и военной техникой", - говорится в сообщении.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что стойкость и отвага украинских защитников и защитниц ломают российские замыслы, выходящие далеко за пределы Покровского и Кураховского направлений.
"Мы продолжаем сдерживать врага и наносить ему тяжелые потери в живой силе и технике. Благодарен нашим воинам за стойкость и храбрость в борьбе с российским агрессором", - добавил Александр Сырский.
Напомним, в ночь на 29 ноября Силы обороны Украины атаковали нефтебазу "Атлас" в Ростовской области РФ. Возникли пожары.