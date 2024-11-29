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29 ноября 2024, 16:30

На Донетчине подразделения ВСУ усилят резервами, вооружением и военной техникой, — Сырский

29 ноября 2024, 16:30
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фото: t.me/osirskiy
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На Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области произойдет усиление подразделений Сил Обороны Украины

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает RegioNews.

Он лично пообщался с боевыми командирами для решения проблемных вопросов и оказания всесторонней помощи войскам на Покровском и Кураховском направлениях.

"По результатам работы приняты все необходимые решения по усилению подразделений резервами, дополнительными боеприпасами, вооружением и военной техникой", - говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что стойкость и отвага украинских защитников и защитниц ломают российские замыслы, выходящие далеко за пределы Покровского и Кураховского направлений.

"Мы продолжаем сдерживать врага и наносить ему тяжелые потери в живой силе и технике. Благодарен нашим воинам за стойкость и храбрость в борьбе с российским агрессором", - добавил Александр Сырский.

Напомним, в ночь на 29 ноября Силы обороны Украины атаковали нефтебазу "Атлас" в Ростовской области РФ. Возникли пожары.

РФ война Донецкая область Покровск фронт Сырский Александр Станиславович Курахово
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