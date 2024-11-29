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29 листопада 2024, 11:54

Буданов прокоментував нові чутки про його звільнення

29 листопада 2024, 11:54
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фото: gur.gov.ua
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Начальник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Кирило Буданов назвав чутки про своє можливе звільнення "черговим вкидом" з метою дестабілізації

Про це він сказав у інтерв'ю ВВС Україна, передає RegioNews.

"Черговий вкид, вже далеко не перший", - сказав він.

Він наголосив, що подібні вкиди робляться для дестабілізації ситуації в Україні.

"На жаль, ці наративи в певний момент поширили в українському інформаційному просторі, багато тиражувала російська пропаганда. Але в цьому немає нічого дивного – вкидання чуток та дезінформації - це те, що роблять і для дестабілізації країни, і для дестабілізації команди", - вважає Буданов.

Керівник ГУР запевнив, що має "нормальні робочі відносини" з президентом Володимиром Зеленським та "майже щодня" голова ГУР доповідає йому по ситуації.

Зазначимо, цього тижня ЗМІ з посиланням на джерела знову написали, що президент планує замінити керівника ГУР.

Нагадаємо, у жовтні президент Володимир Зеленський сказав, що не має наміру звільняти керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

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