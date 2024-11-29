Буданов прокоментував нові чутки про його звільнення
Начальник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Кирило Буданов назвав чутки про своє можливе звільнення "черговим вкидом" з метою дестабілізації
Про це він сказав у інтерв'ю ВВС Україна, передає RegioNews.
"Черговий вкид, вже далеко не перший", - сказав він.
Він наголосив, що подібні вкиди робляться для дестабілізації ситуації в Україні.
"На жаль, ці наративи в певний момент поширили в українському інформаційному просторі, багато тиражувала російська пропаганда. Але в цьому немає нічого дивного – вкидання чуток та дезінформації - це те, що роблять і для дестабілізації країни, і для дестабілізації команди", - вважає Буданов.
Керівник ГУР запевнив, що має "нормальні робочі відносини" з президентом Володимиром Зеленським та "майже щодня" голова ГУР доповідає йому по ситуації.
Зазначимо, цього тижня ЗМІ з посиланням на джерела знову написали, що президент планує замінити керівника ГУР.
Нагадаємо, у жовтні президент Володимир Зеленський сказав, що не має наміру звільняти керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова.