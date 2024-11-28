Воїни ГУР знищили у Криму російський радіолокаційний комплекс за $5 млн

фото: ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України провело операцію на території тимчасово окупованого Криму, унаслідок чого був знищений російський радіолокаційний комплекс Подльот за $5 млн

Про це повідомляє ГУР, передає RegioNews.

В розвідці зазначили, що операція була проведена біля населеного пункту Котовське на заході тимчасово окупованого Криму.

Також зазначається, що росіяни використовують мобільну РЛС 48Я6-К1 Подльот для виявлення повітряних цілей на малих і вкрай малих висотах у складній обстановці.

Нагадаємо, раніше українські партизани розвідали базу російських військових на мисі "Фіолент" в окупованому Криму. Там, зокрема, розташовані системи ППО окупантів.