У Львові спалахнула пожежа в дев'ятиповерхівці: врятували чотирьох людей, серед них дитину
В середу, 4 листопада, близько 20:30 у Львові сталася пожежа в дев'ятиповерховому будинку на вулиці Володимира Великого
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Займання виникло у кладовій на першому поверсі дев'ятиповерхівки. Горіли побутові речі на площі 5 кв. м. На момент прибуття пожежників у будинку було сильне задимлення.
Рятувальники за допомогою спеціальних пристроїв врятували чотирьох людей, серед яких була дитина. Ще десятьох мешканців вивели з будинку в супроводі вогнеборців.
Пожежу ліквідували. На місці працювали 11 рятувальників, залучались три одиниці спецтехніки.
Нагадаємо, вночі 2 листопада у Софіївській Борщагівці Бучанського району Київської області сталася пожежа в пансіонаті. Загинула одна людина, ще п’ятеро постраждали.