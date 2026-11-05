Фото: ДСНС

В середу, 4 листопада, близько 20:30 у Львові сталася пожежа в дев'ятиповерховому будинку на вулиці Володимира Великого

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Займання виникло у кладовій на першому поверсі дев'ятиповерхівки. Горіли побутові речі на площі 5 кв. м. На момент прибуття пожежників у будинку було сильне задимлення.

Рятувальники за допомогою спеціальних пристроїв врятували чотирьох людей, серед яких була дитина. Ще десятьох мешканців вивели з будинку в супроводі вогнеборців.

Пожежу ліквідували. На місці працювали 11 рятувальників, залучались три одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, вночі 2 листопада у Софіївській Борщагівці Бучанського району Київської області сталася пожежа в пансіонаті. Загинула одна людина, ще п’ятеро постраждали.