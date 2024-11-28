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28 листопада 2024, 13:05

За добу ЗСУ ліквідували понад 1200 росіян і знищили більше 20 артсистем окупантів

28 листопада 2024, 13:05
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Протягом минулої доби, 27 листопада, Сили оборони України знищили 1 220 російських загарбників і понад 20 артилерійських систем ворога. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить близько 736 630 військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 28.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 736 630 (+1 220) осіб,
  • танків ‒ 9 450 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19 306 (+2) од,
  • артилерійських систем – 20 852 (+22) од,
  • РСЗВ – 1 255 од,
  • засоби ППО ‒ 1 005 од,
  • літаків – 369 од,
  • гелікоптерів – 329 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 661 (+45) од,
  • крилаті ракети ‒ 2 765 од,
  • кораблі / катери ‒ 28 од,
  • підводні човни ‒ 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30 186 (+60) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3 697 (+10) од.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 28 листопада, російські війська завдали удару по Україні 188 ракетами та безпілотниками різних типів. Сили ППО збили 79 ракет і 35 ударних БпЛА.

РФ війна окупанти ЗСУ Генштаб втрати росіян
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