Ракетна атака на Прикарпаття: пошкоджені понад 30 будинків та ЛЕП
Вранці 28 листопада російська армія здійснила ракетний обстріл території Івано-Франківщини
Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджені щонайменше 32 приватних будинки, дві господарські будівлі та лінії електропередач.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.
Нагадаємо, вранці 28 листопада російські війська завдали удару по Україні ракетами та безпілотниками різних типів. Сили ППО збили 79 ракет і 35 ударних БпЛА.
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