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28 листопада 2024, 01:20

На Донеччині Сили оборони знищили російські танки, гармати та "Град"

28 листопада 2024, 01:20
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фото: ДПСУ
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На Краматорському напрямку воїни-прикордонники уразили техніку та озброєння російських загарбників. Ефективні удари по ворожим цілям завдали дрони-камікадзе бригади "Помста"

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Протягом кількох днів оператори комендатури РУБпАК "Фенікс" на Донеччині знищили та пошкодили: 2 танки, РСЗВ БМ-21 "Град", 6 гармат (зокрема М-46, Д-20 та 2А65 "Мста-Б"), міномет 2Б9 "Васильок", — йдеться в повідомленні.

Окрім того, бійці спалили два склади боєкомплекту, бліндаж пілотів і пункт управління БпЛА, установку РЕБ та автомобіль окупантів.

Нагадаємо, раніше на Краматорському напрямку воїни прикордонної бригади "Помста" вполювали ворожі самохідні гармати та реактивну систему залпового вогню калібру 122 мм БМ-21 "Град".

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