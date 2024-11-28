ЗСУ показали, як зараз виглядає зруйнований росіянами Торецьк

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Про це повідомляє офіційний Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", передає RegioNews.

Українські захисники з коптера зняли місто, яке вже кілька місяців цілодобово штурмують російські війська.

"Зруйнована промзона, будинки у приватному секторі, від яких залишилися в кращому випадку стіни. Трохи цілішими виглядають панельні багатоповерхівки, але вони майже вщент вигоріли. Так виглядає ще одне, чергове місто Донеччини, куди прийшов "рускій мір", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше аеророзвідка бригади "Хижак" патрульної поліції зафільмувала, як виглядає знищений російською окупаційною армією Торецьк у жовтні з висоти пташиного польоту. Тоді з руїн міста за два тижні евакуювали близько двох тисяч цивільних.