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Вранці, 28 листопада, Росія запустила ракети різного типу по території України. У низці областей прогриміли вибухи

Повітряна тривога оголошена по всій території України, передає RegioNews.

Ворог здійснив пуски крилатих ракет "Калібр", також запущена ракети зі стратегічної авіації. Окрім того, росіяни завдали ударів балістикою по Харкову та по Одещині.

За даними Повітряних сил ЗСУ, зараз одна з ракет прямує у бік Волині. Також відомо, що на Київщині працювала ППО.

Нагадаємо, у ніч проти 27 листопада російські війська запустили по Україні 89 дронів. Збити вдалося 36 із них.