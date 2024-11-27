Пошкоджені будинки та лікарня: в ОВА показали наслідки обстрілу Херсона
Вдень 21 листопада російські військові вкрили вогнем Дніпровський район Херсона
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.
Під ударами опинились один з медзакладів міста, а також багатоквартирні будинки. Внаслідок "прильотів" будівлі зазнали серйозних пошкоджень. В лікарні вибиті вікна й утворилася велика діра у стіні. В оселях містян – розбиті балкони й шибки.
Триває ліквідація наслідків ворожих ударів, проводяться першочергові відновлювальні роботи.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу Херсона постраждала 70-річна жінка. Її госпіталізували.
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