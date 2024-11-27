Зеленський показав, як Сили оборони вночі збивають російські "шахеди"
Президент України Володимир Зеленський у середу, 27 листопада, оприлюднив кадри, на яких Сили оборони збивають російські ударні дрони типу "Shahed 136"
Про це передає RegioNews із посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.
"Щоночі наші мобільні вогневі групи, інші наші воїни збивають російські "шахеди". Щоночі є результат у захисті життя. Дякую за влучність!", – написав Володимир Зеленський.
Він наголосив, що лише постійна підтримка України та тиск на Росію, можуть позбавити РФ можливостей тероризувати Україну та продовжувати цю війну.
"Нам в Україні потрібен стійкий, надійний мир. Тільки разом і влучними ударами можемо це забезпечити", – підкреслив глава держави.
Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни випустили по Україні майже 90 дронів. ППО вдалося збити 36 із них.