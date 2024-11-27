Прикордонники показали момент знищення позицій росіян на Запоріжжі
На Запорізькому напрямку воїни-прикордонники знищили вогневі позиції російських окупантів
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Зазначається, що, виявивши ворожі вогневі точки, аеророзвідники направили у бік розташування окупантів заряджену FPV-ескадрилію.
"В результаті ювелірної роботи, прикордонників було ліквідовано дві вогневі точки і місце укриття противника", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у середу, 27 листопада, оприлюднив кадри, на яких Сили оборони збивають російські ударні дрони типу "Shahed 136".
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