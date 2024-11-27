СБУ показала, як спецпідрозділ "Альфа" нищить росіян на фронті
Спецпідрозділ СБУ "Альфа" продовжує знищувати російських окупантів на найгарячіших напрямках фронту. За два тижні спецпризначенці уразили своїми ударними дронами та іншими вогневими засобами сотні ворожих цілей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прессцентр Служби безпеки України.
За вказаний період захисники ліквідували 449 росіян. Також окупанти втратили:
- 37 танків;
- 51 ББМ;
- 48 артсистем і РСЗВ;
- 10 систем ППО та дві системи РЕБ/РЕР;
- 303 одиниці автотранспорту;
- 31 БпЛА та 72 антени зв’язку;
- 319 ворожих фортифікаційних споруд і вогневих позицій;
- два склади з боєприпасами.
"Спецпризначенці СБУ "списали" чергову партію ворожої техніки", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 25 листопада Сили оборони України атакували низку важливих об'єктів ворога у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії. Зафіксовані влучання, виникли пожежі.
Українська артилерія накрила позиції окупантів під Вовчанськом: багато загиблих і поранених росіянВсі новини »
27 листопада 2024, 00:50Армія РФ використовує стратегічні літаки, які Україна віддала у 1999 році, — "Схеми"
26 листопада 2024, 20:32За добу ЗСУ ліквідували майже 1500 росіян і знищили 20 ББМ окупантів
26 листопада 2024, 10:58
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
Житель Київщини випадково вистрелив з мисливської рушниці у дружину
27 листопада 2024, 08:28На Волині викрили контрабандистів, які завозили побутову техніку з Польщі
27 листопада 2024, 08:11Чому Європа боїться дати відсіч Росії
27 листопада 2024, 07:09Внаслідок нічної атаки "шахедів" у Києві є постраждалі
27 листопада 2024, 07:00Загинула дівчинка та травмувався хлопчик: на Полтавщині судитимуть експрацівниць дитсадка
27 листопада 2024, 06:42Відключення світла 27 листопада: як будуть діяти графіки
27 листопада 2024, 06:06У Тернополі чоловік написав "число звіра" на фасадах 17 церков
27 листопада 2024, 05:31У Хмельницькому судитимуть підлітка, який у гуртожитку сильно побив 15-річного студента
27 листопада 2024, 05:00У військовополоненого із табору на Львівщині конфіскували iPhone 13
27 листопада 2024, 04:19
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Всі блоги »