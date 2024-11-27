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27 листопада 2024, 07:40

СБУ показала, як спецпідрозділ "Альфа" нищить росіян на фронті

27 листопада 2024, 07:40
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Спецпідрозділ СБУ "Альфа" продовжує знищувати російських окупантів на найгарячіших напрямках фронту. За два тижні спецпризначенці уразили своїми ударними дронами та іншими вогневими засобами сотні ворожих цілей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прессцентр Служби безпеки України.

За вказаний період захисники ліквідували 449 росіян. Також окупанти втратили:

  • 37 танків;
  • 51 ББМ;
  • 48 артсистем і РСЗВ;
  • 10 систем ППО та дві системи РЕБ/РЕР;
  • 303 одиниці автотранспорту;
  • 31 БпЛА та 72 антени зв’язку;
  • 319 ворожих фортифікаційних споруд і вогневих позицій;
  • два склади з боєприпасами.

"Спецпризначенці СБУ "списали" чергову партію ворожої техніки", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 25 листопада Сили оборони України атакували низку важливих об'єктів ворога у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії. Зафіксовані влучання, виникли пожежі.

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