Росіяни випустили по Україні майже 90 дронів: як відпрацювала ППО
Російські війська запустили по Україні 89 дронів. збити вдалося 36 із них
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Ворог запускав ударні БпЛА типу "Shahed" та дрони невстановленого типу.
ППО вдалося збити 36 ворожих безпілотників у восьми областях: Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській.
Також відомо, що 48 БПЛА були локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору у бік Білорусі, Росії та тимчасово окупованих територій.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок дронової атаки у ніч проти 27 листопада у Києві постраждали двоє людей.
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