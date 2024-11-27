Зеленский показал, как Силы обороны ночью сбивают российские "шахеды"
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 27 ноября, обнародовал кадры, на которых Силы обороны сбивают российские ударные дроны типа "Shahed 136"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.
"Каждую ночь наши мобильные огневые группы, другие наши воины сбивают российские "шахеды". Каждую ночь есть результат в защите жизни. Спасибо за точность!", - написал Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что только постоянная поддержка Украины и давление на Россию могут лишить РФ возможностей терроризировать Украину и продолжать эту войну.
"Нам в Украине нужен устойчивый, надежный мир. Только вместе и точными ударами можем это обеспечить", - добавил глава государства.
Напомним, сегодня ночью россияне выпустили по Украине почти 90 дронов. ПВО удалось сбить 36 из них.